罷工前已報到上班 長榮18空服員罔顧旅客在登機門走人

2019-06-24 17:57

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園空服員職業工會在6月20日協商會中宣佈下午4點長榮空服員開始罷工，按照遊戲規則就是4點開始，但是不為人知的是在當天下午2點30分及40分報到開始領錢上班的18名工會空服員，竟在班機起飛前罷飛，完全罔顧兩班飛機566人旅客權益，造成班機延誤3小時及1個多小時，根本刻意放旅客鴿子。

據瞭解，這兩班飛機分別是6月20日下午4點30分飛上海及4點40分飛香港班機，飛上海班機17名組員下午2點30分報到，飛香港班機機13名組員則於2點40分報到，但是原本到了機場就應該進飛機開始工作的空服員，在登機門在不願進去，在4點半包括12名飛上海組員及6位飛香港表示不飛參加罷工退關，已經準備登機的旅客也傻眼。

最後長榮緊急調派願意服勤的空服員趕到機場執勤，據地勤表示，旅客罵聲如天，怎麽這麽沒有道德，不是4點才罷工，為什麽下午4點前就已經上班的空服員，還可以這樣罔顧他們的權益，職業道德在那裏？

由於當天工會在長榮總部大門阻擋，也造成加派組員不得其門而出，最後由後門離開，也導致原本4點30分飛上海的班機延誤到7點29分起飛，原4點40分飛香港的班機延誤到5點51分起飛，共有566名旅客延誤。

據瞭解，工會預告4點罷工，至少2點30分及2點40分報到的空服組員就已經開始領取日支費（Per Diem），就視同服勤開始，地勤人員指出，怎麽可以說罷就罷，資深空服員表示，給我們上班的空服員灌上「叛徒」、「要錢不要自尊」的言語霸凌，那這些已經在外站要參加罷工的組員，就應該放棄一切公司給予的資源，為什麽又要公司負責載回台灣，所有後續問題都要讓地勤來「擦屁股」，資深航空人員表示，罷工前已經上班的組員「臨陣罷工」的行為實在太惡劣了。

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