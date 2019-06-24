反擊工會 長榮航提10大罷工假消息

2019-06-24 11:48

〔記者蕭玗欣、王憶紅／台北報導〕不忍了！長榮航空今天發布澄清桃園市空服員職業工會抹黑假訊息澄清稿，指出工會在罷工前後不斷釋出假消息抹黑資方，只要公司和工會會議沒有對外公開，工會就對外說出公司在會議上沒說過的話，長榮航空已吃過多次悶虧，並整理近期工會釋放的10件假消息。

長榮航空表示，桃空職工在623反紅媒大遊行當日指責部分媒體製造有利長榮航空的假新聞，長榮航空要在這裡指出，桃空職工才是假訊息的製造者。從罷工前雙方還在有機會協商的階段，桃空職工就不斷對會員、對外界放出假訊息，只要公司和桃空職工的會議不公開，桃空職工就會在會後說出我們在會議上根本沒說過的話，但是由於會議不公開根本死無對證。

長榮航空表示，因吃過多次悶虧，才會強調協商必須要公開透明，讓所有社會大眾和會員接收未經扭曲過的事實。

長榮航空列舉10件工會釋放的假消息：

1.5/6 工會指公司多次約談空服員，詢問罷工期間服勤意願？

事實：公司從來沒有約談空服員詢問罷工期間的服勤意願，僅有發布調查問卷確認支援人數，且不回應也沒有任何懲處（許多人並未回覆），此作為係公司應變計畫的一部分，也完全合法。

2.5/21工會表示，公司小動作減低投票意願，更改空服員上下交通車地點、申請5/24~5/26路權讓桃空職工要換投票地點，增加投票困難度？

事實：得知桃空職工將在長榮海運大樓門口搭帳篷進行罷工投票，影響該公司員工上下班動線，公司才更改上下車地點。路權申請經查是某單位忘了繳交保證金才遭到取消，根本不是長榮申請的。

3.6/4工會在遊行現場指出，公司生理假要醫生內診證明？

事實：公司規定請生理假直接請就好，不需要附上診斷證明。

4.6/20 桃空職工聲稱公司刻意嫌棄原場地小，為了換豪華高貴，高達百萬的協商場地？

事實：事實是當天場勘過後，經勞、資、政府三方認為場地無法讓全部媒體進入，所以才更換場地。場地報價也不到30萬，而桃空職工在報價未出爐時就急著發新聞稿抹黑公司。

5.6/20桃空職工幹部李瀅在協商會議直播說桃空職工從來沒有不接受直播？

事實：從桃空職工歷來的新聞稿都可以證明：桃空職工遲遲不想直播

6.6/23公司刻意閒置人力，擴大罷工爭議？桃空職工律師吳俊達釋出來源不明的截圖：說公司刻意閒置人力，製造爭議，讓有心支援飛行的空服員沒有班飛。

事實：公司刻意閒置人力，虧損受害的是公司，此說法完全違背常理，6/23清查結果，6/20-22有服勤意願，但沒排上duty人數僅10位。其中9位6/23都安排公司待命，1位表示已經回台中，希望6/24再安排duty。絕無外傳「答應支援的人一半沒有班」的情形。

7.6/22桃空職工會員IG流傳公司發給地勤一人發5000元，出來抗議？

事實：子虛烏有。地勤同仁因不滿而自發抗議。

8.6/22 返台曾姓空服員接受採訪說自己「被顯示」罷工中，只好加入罷工？

事實：公司在罷工投票前就已經寄信詢問空服員支援意願，罷工後亦打了八通電話給該名空服員，並發兩次簡訊詢問是否參加罷工皆沒有回應，公司為了正確的調度航班，只能按先前公告程序將其先歸類在罷工名單中。

9.6/23桃 空職工製作的日支費懶人包表示公務人員出差歐美航線日支費每小時高達台幣170元。

事實：計算方式刻意忽略該日支費辦法中有七成運用在住宿費上，且若有供早餐還會再扣1/3。

10.6/23桃空職工幹部指控長榮航空製造有空服員想取回證件歸隊執勤之假消息，造成會員恐慌？同時指控「三立報導完全空穴來風，影片所拍攝到空服員根本沒有領回證件。」

事實：三立新聞獨訪「退出罷工空服員」，該名空服員因擔心被霸凌，但又想讓社會大眾了解實情，故接受電話變音訪問。該報導畫面之空服員並非當事人，更與桃空職工所表示之「並沒有拿回證件！而且明天還會去現場與大家奮鬥到底。」的空服員非同一人。

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