勞動部有方案！交部：勞資有機會在禁搭便車、勞工董事退讓

2019-06-24 12:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員罷工進入第5天，交通部政務次長王國材表示，長榮航空明起到28日將維持平均42%的運能，今天將持續發布29、30日的航班取消計畫，可以說前幾天的取消亂象已進入穩定期。這是否表示長榮已做好長期抗戰準備？王國材表示，雖然目前狀況穩定，仍希望罷工盡快落幕，就他所知，勞動部已提出一些方案，勞資雙方有機會在勞工董事及禁搭便車條款各退一步。

交通部長林佳龍今天主持第6次應變中心會議，林佳龍會議中要求相關單位持續執行應變計畫，並指示勞動部透過非正式或正式管道，持續跟勞資雙方溝通，希望大家早日達成共識，讓罷工爭議落幕。

王國材說，長榮航空今天181個班次，取消108班，影響2萬3047名旅客，維持40%運能，受影響旅客都已協助簽轉完畢。長榮航空預估，25日到28日平均每天可維持42%運能。

王國材表示，長榮航空今天也會持續發布29日和30日的航班取消計畫，讓旅客提早因應，目前桃園機場也維持穩定應變計畫。目前在機場出境票務櫃檯已無旅客大排長龍，機場秩序大致恢復。

王國材說，雖然機場秩序大致穩定，可以說亂象已過，正進入穩定期，但大家要注意，穩定期過後流血的都是長榮航空，希望這段期間，勞資爭議可以盡快達成共識，一起回到大家庭裡。

王國材也透露，勞動部正透過非正式協商管道溝通，在禁搭便車和勞工董事等訴求提出可接受的方案，勞資雙方看起來有機會各退一步，但雙方接受的條件是什麼，他不便代替勞動部說明。

外傳長榮航空正準備招募新一批空服員，待罷工結束將祭出閉門條款，參與罷工空服員恐遭解職。王國材表示，就他跟長榮了解，閉門條款只是傳說，長榮航空仍期待參與罷工空服員可以早日回歸，且每年公司都有招募新員工計畫，不覺得是為了取代。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法