長榮通牒奏效？稱十餘人委託領回罷工三寶 被工會拒絕

2019-06-23 21:42

［記者陳恩惠／桃園報導］長榮空服員罷工進入第四天，長榮航空表示，參與罷工的空服員，收到是否願意回來上班的簡訊，部分表達願意回來上班意願，但擔心遭不正當對待，親手寫下委託書要請公司代為領回「三寶」；今天傍晚長榮航空發言人副總經理陳耀銘率律師，手持十餘名空服員簽屬的「退出罷工、取回三寶」委託書，前往罷工現場企圖領回，卻被拒絕在罷工糾察線之外，由於工會代表堅持「本人親自領取」，雙方僵持近半小時，工會只收下委託書影本、未歸還任何「三寶」。

空服員罷工的「三寶」指的是護照、台胞證、工作證，舉凡空服員服勤幾乎都必須攜帶這些證件，交出這三寶也代表完全無法參與飛行任務；工會也以保管這3樣證件確認空服員參與罷工。

長榮溫情喊話：家是最溫暖的避風港

長榮航空發言人副總經理陳耀銘說，由於有許多同仁反映「想要回家、返回工作崗位、想要疏運旅客」，雖然今天是假日，公司也請律師協助，完成正式合法的委託程序，所有委託書經桃園地方法院公證，經過合法程序，給予法律上合法的證明，這份在法律上是正式合法的文件，也請律師來進行後續工作，在此代表長榮航空跟想回家的同仁，呼籲空服員們：「家永遠都是最溫暖的、永遠是避風港，今天不管發生啥事，只要你願意回家，家裡的人一定會非常歡迎你回來，今天不管什麼問題、有啥困難，長榮航空一定會出手、一定會幫大家把所有事情解決，我們只祈求大家趕快回家，也趕快讓此事落幕，不要浪費社會成本，也讓所有旅客可以平安回家。」

陳耀銘說，他會和律師帶著一大堆經合法認證的程序的委託書，去向桃園市空服員職業工會拿回三寶，因為沒有三寶沒法執勤，他請工會將這些空服員委託公司取回三寶，取回之後馬上就可安排這些「想要回家的同仁」，馬上加入疏運旅客的工作。

有媒體報導只有1人想要領取三寶，陳耀銘說，因為今天是假日，仍先收集了十餘份委託書，明天開始會陸陸續續增加，因很多同仁詢問要「怎麼回家」，公司先提出已經依合法程序取得的十幾份委託書，先取回三寶。

資方重申不排斥協商 但強調「時間點」很重要

至於雙方協商的部分，他強調，協商要有結果，每次長榮航空提出對口、相關方案，工會都沒給一個正式、真誠的回應，是否協商仍在觀望，長榮航空當然沒有排斥在合適的時間點坐下來協商，但時間點很重要，長航在此表達誠意，還是願意讓此事件落幕，讓同仁在此風雨中吹風淋雨，「說真的，同事都覺得難過」，再次呼籲：大家「回家」吧！

針對有人說回「公司卻沒班可上」的狀況，陳耀銘回應，沒這回事，一回來一定立刻讓同仁回到線上，完成輸運工作，很多消息、新聞，希望大家都不要相信，我們一定會讓回家的同仁，回家的朋友，馬上完成回來的儀式、回來支援動作，至於調薪、年終的部分，會再做研商，目前最主要的工作，就是要將證件拿回來，因為沒證件就沒辦法飛，回來才是最重要的，孩子做錯什麼事，回到家一切好談，我們會用最大包容的原則做後續。

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