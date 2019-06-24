愛心暖流 博愛國中足球隊西班牙參賽終成行

新竹縣博愛國中足球隊擬赴西班牙參加CostaBlanca Futsal Cup—國際青少年五人制足球錦標賽，經善心企業和個人贊助的湧入，確定本月29日成行。（記者廖雪茹攝）

2019-06-24 14:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市博愛國中足球隊，獲推薦代表我國赴西班牙參加CostaBlanca Futsal Cup（國際青少年5人制足球錦標賽），原本因為旅費龐大而窒礙難行，消息曝光後，善心企業和個人贊助湧入，讓博愛小將的出國夢終可成行。

博愛國中表示，足球隊今年參加中等學校5人制足球錦標賽 ，榮獲國男冠軍、國女亞軍，由中華民國5人制足球協會推薦出國比賽，也是新竹縣首支出國比賽的足球校隊。

經估算，12天西班牙旅程總經費約300餘萬元，每人旅費近10萬元，扣除體育署補助40萬元、竹北市公所補助10萬元，加上比賽獎勵金6萬2000元，尚有近250萬元。新竹縣政府今天表示預計補助10萬元。

部分學生考量家庭經濟負擔大，有打退堂鼓的想法，因此校方希望向社會大眾募得120萬元善款，其餘自費及政府補助。

經由本報報導，校方努力募款加上民意代表的協助，獲社會各界熱心援助。其中，經由縣議員蔡志環的牽線，文明房屋、宏田鋼鐵各贊助10萬元、大享容器贊助3萬元、百盛地產開發1萬元。

另外，國際同濟會兒童基金募款委員會副主委楊盛悼，贊助旅行箱。

博愛國中校長朱紋秀說，由教練劉祥興率領的足球隊，預計6月29日到7月10日赴西班牙貝尼多姆參賽了，感謝地方民代的協助，號召企業和熱心人士贊助，幫助孩子圓夢拓展視野，並增進國際體育活動交流，提昇國際能見度，團隊一定盡全力爭取佳績，為新竹縣、為台灣爭光！

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