竹縣博愛國中足球隊將赴西班牙 努力募款籌旅費圓夢

2019-05-26 23:18

首次上稿 19:04

更新時間 23:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣博愛國中今年參加全國中等學校五人制足球錦標賽，摘下國男冠軍及國女亞軍，獲推薦7月初代表我國赴西班牙參加 CostaBlanca Futsal Cup –國際青少年五人制足球錦標賽，也是竹縣首支出國比賽的足球校隊；但因旅費龐大，部分選手的家庭比較辛苦，校方積極募款爭取金援，希望幫助孩子圓夢，為新竹縣、為台灣爭光！

博愛國中足球隊多次代表新竹縣參加全國賽奪得佳績，在校長朱紋秀的帶領下，男、女組今年分別摘下冠、亞軍的最佳成績，獲中華民國五人制足球協會推薦，預定6月29日到7月10日赴西班牙貝尼多姆，代表我國參加CostaBlanca Futsal Cup –國際青少年五人制足球錦標賽。

教練劉祥興表示，上述國際足球錦標賽已有25年歷史，每年有10多個國家參賽。原獲悉機票將全額補助，因此學生們很開心且報名踴躍，但本月初得知，體育署最後核定補助40萬元，與之前預期落差很大；部分學生考量家庭經濟負擔大，產生打退堂鼓的想法。

劉祥興說，這次是新竹縣首度有足球校隊獲推薦出國參賽，但12天西班牙參賽合計旅費高達300多萬元，校方希望向社會大眾募得120萬元的資金，其他的自費及政府補助，幫孩子圓夢，為台灣和新竹縣爭取榮耀。

竹北市博愛國中於102學年創立足球隊成為重點特色運動，球員由教練劉祥興帶領利用課餘、假日和寒、暑假勤加練球；其中，女足隊長、三年級的廖婉均，自小二就參加俱樂部，跟著劉祥興踢足球，技巧較同齡優越，今年和其他5名學生都獲選為U16的國手培訓隊；今年即將畢業的她早已立定志向，將就讀國立民雄農工，繼續足球之路。

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新竹縣博愛國中足球隊獲推薦7月初代表我國赴西班牙參加CostaBlanca Futsal Cup –國際青少年五人制足球錦標賽，也是竹縣首支出國比賽的足球校隊；但因旅費龐大，校方積極募款爭取金援，希望幫助孩子圓夢，為新竹縣、為台灣爭光！（記者廖雪茹攝）

新竹縣博愛國中足球隊今年參加全國中等學校五人制足球錦標賽，以優越技巧摘下國男組冠軍。（博愛國中提供）

新竹縣博愛國中足球隊今年參加全國中等學校五人制足球錦標賽，摘下國男組冠軍。（博愛國中提供）

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