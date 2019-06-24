06/24 各報重點新聞一覽

2019-06-24 06:57

自由時報

不畏風雨 反紅媒擠爆凱道

「紅色媒體滾出台灣」、「ＮＣＣ硬起來」，由網紅「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌發起的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動昨午登場，無畏大雨，人潮從凱達格蘭大道一路塞到景福門周邊，參加人數遠超過原訂的萬人目標，眾人大喊紅色媒體滾出台灣，共同寫下新歷史。

詳見不畏風雨 反紅媒擠爆凱道。

青年房貸計息 2段機動卡有利

「青年安心成家購屋優惠方案」（青安貸款）從今年開始，提供第三種利率方案供申貸者選擇。專家建議，無論哪種方案，第三年起都是採「機動利率」計息，若以兩年內國內利率走勢來看，前兩年一．四四％的「二段式機動利率」方案較有利。

詳見青年房貸計息 2段機動卡有利。

常低頭滑手機 頭上會長角？

澳洲陽光海岸大學（ＵＳＣ）的新研究指出，長期使用手機的「低頭族」，由於頭頸向前拉伸，脊椎承重移至腦後肌肉，造成顱骨外枕部骨質增生而長出骨刺。然而，多名專家指該研究內容多為假設，缺乏實質驗證。令人訝異的是，研究學者還被發現「經營副業」，在網路販賣已申請專利的護頸枕頭。

詳見常低頭滑手機 頭上會長角？。

蘋果日報

學者憂一再縱容恐危國安 刻意不報反送中 媒體假自主

針對數以萬計的年輕人昨站上凱道「反紅媒」，優質新聞發展協會理事長、中正大學傳播系教授胡元輝表示，言論自由不是沒有限制，也牽涉國家安全層面，台灣部分媒體支持、呼應中共主張，若違反新聞倫理，當然要受到法律跟受眾檢驗。台大新聞所教授張錦華指出，中國對台灣的危害，不只是表面上，某媒體集團過於壟斷、違反新聞價值，更是來自極權體制壓迫自由言論，壓制良知以及正義感。

長榮空服罷工期恐1個月 至月底取消870航班 影響逾17萬人

長榮航空空服員罷工今第5天，交通部估長榮今仍僅能撐住40％運能，長榮昨宣布今將取消108航班、影響2.3萬名旅客。交通部昨喊話，盼勞資雙方重啟談判，讓罷工在1周內落幕，但勞資態度均強硬；航空業估罷工期恐長達1個月，長榮可能藉機縮減營運規模、取消賠錢航點，屆時罷工者想回來也沒工作。

聯合報

美伊網戰開打 川普再推新制裁

伊朗擊落美國無人偵察機導致中東情勢緊張，美國總統川普雖然取消軍事攻擊伊朗，但華盛頓郵報報導，美國已對伊朗發動網攻，目標是癱瘓伊朗控制火箭和飛彈發射的電腦，伊朗政府支持的駭客集團也加強攻勢，以美國政府和私營企業為攻擊目標。

另外，川普廿二日宣布，美國廿四日將對伊朗祭出新一波重大制裁，不過，川普也說，若伊朗願意放棄核武，美國會是伊朗的「最好朋友」。

能源怎麼轉型 近6成民眾不知

蔡英文總統推動能源轉型政策已逾三年，聯合報最新民調顯示，近六成的受訪者不知道蔡政府推動的能源轉型方向為何；對於能源轉型方案，國人最難忍受以「空氣品質惡化」或「缺電、限電」為代價，較願意採行「重啟核四」或「調漲電價」作為過渡手段。

中國時報

未堅守中立 攻擊特定媒體 公廣集團染綠

由時力立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起的「反紅媒遊行」昨午在凱道舉行，黃、陳等人鼓動民意，要求政府反對特定媒體。對此，前中央社社長陳國祥表示，「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」大遊行活動，根本不符自由、民主與法治原則，正確來說，應該改為「守護台灣民主、接納各色媒體」，才是我們應該信守的正道。

綠防假訊息提修法 藍批搞錯方向

時力立委黃國昌昨在凱道舉辦反紅媒遊行時，高呼立法院應盡速完成廣電三法修法，防範中國資金經營台灣媒體；綠委王定宇也主張立院加快修法進程，王定宇致詞時先細數政府已調高懲罰共諜案的法律，並主張立法院應盡速完成相關法案的修法，期盼在本屆立院最後一個會期，把保護台灣的牆與磚堆疊起來。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法