常低頭滑手機 頭上會長角？

2019-06-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲陽光海岸大學（ＵＳＣ）的新研究指出，長期使用手機的「低頭族」，由於頭頸向前拉伸，脊椎承重移至腦後肌肉，造成顱骨外枕部骨質增生而長出骨刺。然而，多名專家指該研究內容多為假設，缺乏實質驗證。令人訝異的是，研究學者還被發現「經營副業」，在網路販賣已申請專利的護頸枕頭。

澳洲研究 頭頸前傾誘發骨刺生成

該校學者沙哈爾（David Shahar）和薩耶斯（Mark Sayers）首先分析二一八張十八至三十歲者的Ｘ光片，發現四十一％的人後腦顱骨出現「枕外隆凸」（ＥＯＰ）現象，即頭骨有骨骼凸出；之後又分析一千兩百張十八至八十六歲者的Ｘ光片，同樣發現三十三％的人後腦顱骨長出這種骨刺，且不同於以往病例特徵，年齡愈長者的骨刺尺寸反而愈小。

專家指該研究多為假設 缺乏實證

兩人指出，目前數據顯示，一般骨刺長度介於三至五毫米，而該研究中年輕族群，頭骨後方骨刺竟達十至三十毫米，原因可能是從更早以前就持續使用手機等電子設備，而長期低頭看螢幕的不正確姿勢，為頭頸帶來壓力，使身體為支撐頭部前傾的重量，而誘發骨刺生成。

然而，美國威斯康辛大學麥迪遜分校人類學者霍克斯（John Hawks）指出，該研究僅提出結論，細節卻付之闕如，內文和表格也互相矛盾。伊利諾大學香檳分校（ＵＩＵＣ）機械科學與工程助理教授克希（Mariana Kersh）也說，研究未詳述受試者頻繁使用手機的調查區間，無法看出長期使用手機與後腦顱骨長出較大尺寸骨刺的關聯性。

研究者還兼賣護頸枕頭 引發質疑

美國新聞網站Quartz質疑，身為脊骨神經醫師的沙哈爾所邀請參與研究的受試者，皆為出於姿勢問題而向其求診的病患，恐使研究數據產生偏差。且沙哈爾也創辦「姿勢醫生」（Dr. Posture）網站，推廣改善頭頸姿勢的資訊和產品，包括觀看影片練習動作，以及使用沙哈爾申請專利，以一九五美元（逾六千台幣）販售的護頸枕頭等。

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