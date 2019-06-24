青年房貸計息 2段機動卡有利

2019-06-24

〔記者王孟倫／台北報導〕「青年安心成家購屋優惠方案」（青安貸款）從今年開始，提供第三種利率方案供申貸者選擇。專家建議，無論哪種方案，第三年起都是採「機動利率」計息，若以兩年內國內利率走勢來看，前兩年一．四四％的「二段式機動利率」方案較有利。

青安貸款 今年新增一段式機動利率

金融比較網平台Money101總經理周純如分析，原本青安貸款只提供兩種計息方式，包括「二段式機動利率」及「混合式固定利率計息」，今年新增「一段式機動利率」；由於一經選定就不得變更，在申貸前應先試算清楚，哪種方案最有利。

根據Money101整理，目前三種方案中的「一段式機動利率」，是以郵局五百萬以下、兩年期定儲機動利率固定加○．五八五％機動計息，目前為一．六八％；「二段式機動利率」是前兩年一．四四％，第三年起一．七四％機動計息；「混合式固定利率」是前兩年分別以撥款當時利率固定計息 （目前第一年一．六二％、第二年一．七二％），第三年起一．七四％機動計息。

國內利率 兩年內持平或降息機率高

周純如指出，這三種方案最終都採「機動利率」計息，也就是未來房貸利率將隨央行公告的基準利率調升或調降；「唯一差別是核貸後，前兩年的利率採機動或固定利率計息」。

周純如建議，若看好未來兩年央行升息機會高，可選擇「混合式固定利率」；若認為未來可能降息，應選「一段式機動利率」或「二段式機動利率」；若預期央行利率不動，建議選「二段式機動利率」。

國銀房貸部門主管指出，由於央行上週四宣布利率不變、連續十二季不動，台灣已長期處於低利率，加上國內亦無通膨壓力，未來兩年內，利率按兵不動或降息半碼的機率較高，因此，三種利率方案中，建議選擇前兩年一．四四％的「二段式機動利率」最為有利。

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