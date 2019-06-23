桃園雨勢升級！ 19縣市發布豪雨、大雨特報

2019-06-23 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今晚發布豪雨特報，受鋒面影響，易有短時強降雨，今（23日）晚至明（24）日桃園市有局部豪雨，西半部、金門、馬祖地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，提醒警戒區民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，用路行車注意安全。

氣象局晚間7時10分對桃園市發布豪雨特報；對新竹市、基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、金門縣等18縣市發布大雨特報。

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