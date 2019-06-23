鋒面影響16縣市大雨特報 西半部留意短時強降雨

2019-06-23 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）日受鋒面影響，天氣轉趨不穩定，中部以北雨勢明顯且持續，今晨4點25分氣象局對北北基等16縣市發布大雨特報，包含彰化以北地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率。氣象局也指出，當對流發展旺盛時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等現象，而東北部及南部也會有短暫的陣雨或雷雨，至於花東地區的降雨則較為局部，請多注意氣象局發布的相關訊息。

溫度方面，受降雨影響，北台灣氣溫會稍下降，高溫約28、29度，感受較為舒適，而其他地方在沒有下雨時，高溫仍可以來到30至33度左右。

另外，鋒面前緣的西南風仍強，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區易有8至9級強陣風，請注意。

空氣品質部分，今日受降雨洗除作用影響，各地空氣多為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區以及離島地區為「良好」等級。

未來天氣方面，下週一（24日）鋒面持續影響，其結構稍微減弱，發生劇烈降雨的機率較之前下降，但各地仍有短暫陣雨或雷雨，提醒外出記得攜帶雨具；溫度方面，受東北風稍增強及降雨影響，中部以北及宜花高溫降至30度以下，沒那麼熱了，南部及台東高溫仍有30度以上，感受悶熱。

下週二（25日）鋒面逐漸北抬遠離，但還有些殘餘水氣，各地仍有間歇性的局部陣雨，隨著南風再起，天氣再度轉趨悶熱。

下週三至下週六（26日至29日）偏南風將暖濕空氣帶進台灣，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦容易有午後雷陣雨發生。。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 29 26 ~ 31 28 ~ 32 26 ~ 29

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