熱低壓「94W」恐成颱靠近台灣？模擬路徑預測圖曝光！

2019-06-20 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕國際編號「94W」熱帶性低氣壓目前位於台灣東南方海面、南菲律賓海上，美國氣象專家對此指出，它在未來幾天內將持續靠近台灣，並有持續增強的態勢；美軍聯合颱風警報中心也做出相同判斷。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（20）日發推特指出，位於帛琉東南東方、南菲律賓海上的熱低壓，在接下來幾天內可能將持續往西北西方移動，並有逐漸增強的可能性，菲律賓東北部應注意在下週受它衝擊的可能性。

美國佛州大學氣象研究生柯丸（Levi Cowan）在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖，可見到「94W」低氣壓在未來幾天的路徑將持續往西北偏北方向移動，恐將橫掃台灣東部外海，目前它的中心位置在東經139度，北緯6.3度，最大風力可達時速29至38公里，中心氣壓為1005百帕。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）將該低氣壓列為橙色警示，代表它在24小時後有可能進一步增強；中央氣象局副局長鄭明典對於「94W」低氣壓表示，目前它是否會成為一個新的颱風，還要等下週一「再看看」。

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