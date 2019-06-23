台、澎國中生當另類筆友 製時空膠囊相約10年後重逢

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區後甲國中表演藝術課程的女教師劉淑惠，今年5月到澎湖七美國中為當地師生辦學習工作坊、代後甲學生送禮物時，觸發七美學生與後甲學生進一步交流，學生們運用網路通訊軟體寫信往來，成了現代另類筆友；近日七美畢業生辦跨越台灣島旅行時特地到後甲國中參訪，堪稱最特別的畢旅。
劉淑惠表示，今年5月偶然為七美國中師生辦「閱讀自己．航向世界」學習工作坊，帶了60份後甲學生祝福賀卡、禮物到澎湖送給七美學生，觸發台、澎兩地國中生進一步交流的美妙歷程。學生起初是寫賀卡、書信往來，後來互留網路時代常用的line、facebook等通訊軟體，改以迅速的網路平台聯絡，把通信時間、空間都拉得更近。
全校學生僅近60名的澎湖七美國中，決定今年赴台灣島畢旅時，畢業生與老師選擇把台南後甲國中列入參訪點，利用來台畢旅與後甲師生做不同於網路的面對面交流。據指出，七美學生們家境多不優渥，校方鼓勵學生1天存10元，存滿3年與獲得一些補助，才有機會來台畢旅，許多七美學生都是第一次離開澎湖，首度來台搭機、坐火車與捷運。
後甲國中校長陳瑞榮與劉淑惠、謝銹芳、張伊萱、李靜媚、黃小真等多位教師、劉的兩班學生及其好友、學生家長們都熱情提供相關資源迎接七美校長陳冠全等20多名師生，完成這場溫馨、另類的小筆友見面會。
後甲校方設計一系列即興說故事劇場活動，透過介紹兩地知名地標雙心石滬與孔廟的肢體遊戲，鼓勵孩子們當自己生命的發言人，把交流過程前後的點滴，用邊說邊演方式呈現出來，鼓勵他們把自己生命當作禮物，珍惜自己、照顧別人，努力成為自己與他人生命中的天使與貴人，幫自己圓夢也幫別人圓夢，行有餘力，朝做更好的自己邁進。
他們最後製作時空膠囊，兩校學生們約定10年後的2029年6月中旬返回後甲國中重逢、檢視10年來的經歷與成長。劉淑惠老師說：「有機會做點有價值，卻不一定是有價格的事，是我們日後最精彩的回憶」。
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澎湖七美國中師生來台畢旅進行另類小筆友見面會與台南後甲國中師生相見歡。（記者王俊忠翻攝）
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南市東區後甲國中與澎湖七美國中兩校學生寫書信往來、成為小筆友。（記者王俊忠翻攝）
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皮膚科醫生許明隆提供診所空間給南市後甲國中與澎湖七美國中學生做音樂派對交流互動。（記者王俊忠翻攝）