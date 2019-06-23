台、澎國中生當另類筆友 製時空膠囊相約10年後重逢

2019-06-23 14:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區後甲國中表演藝術課程的女教師劉淑惠，今年5月到澎湖七美國中為當地師生辦學習工作坊、代後甲學生送禮物時，觸發七美學生與後甲學生進一步交流，學生們運用網路通訊軟體寫信往來，成了現代另類筆友；近日七美畢業生辦跨越台灣島旅行時特地到後甲國中參訪，堪稱最特別的畢旅。

劉淑惠表示，今年5月偶然為七美國中師生辦「閱讀自己．航向世界」學習工作坊，帶了60份後甲學生祝福賀卡、禮物到澎湖送給七美學生，觸發台、澎兩地國中生進一步交流的美妙歷程。學生起初是寫賀卡、書信往來，後來互留網路時代常用的line、facebook等通訊軟體，改以迅速的網路平台聯絡，把通信時間、空間都拉得更近。

全校學生僅近60名的澎湖七美國中，決定今年赴台灣島畢旅時，畢業生與老師選擇把台南後甲國中列入參訪點，利用來台畢旅與後甲師生做不同於網路的面對面交流。據指出，七美學生們家境多不優渥，校方鼓勵學生1天存10元，存滿3年與獲得一些補助，才有機會來台畢旅，許多七美學生都是第一次離開澎湖，首度來台搭機、坐火車與捷運。

後甲國中校長陳瑞榮與劉淑惠、謝銹芳、張伊萱、李靜媚、黃小真等多位教師、劉的兩班學生及其好友、學生家長們都熱情提供相關資源迎接七美校長陳冠全等20多名師生，完成這場溫馨、另類的小筆友見面會。

後甲校方設計一系列即興說故事劇場活動，透過介紹兩地知名地標雙心石滬與孔廟的肢體遊戲，鼓勵孩子們當自己生命的發言人，把交流過程前後的點滴，用邊說邊演方式呈現出來，鼓勵他們把自己生命當作禮物，珍惜自己、照顧別人，努力成為自己與他人生命中的天使與貴人，幫自己圓夢也幫別人圓夢，行有餘力，朝做更好的自己邁進。

他們最後製作時空膠囊，兩校學生們約定10年後的2029年6月中旬返回後甲國中重逢、檢視10年來的經歷與成長。劉淑惠老師說：「有機會做點有價值，卻不一定是有價格的事，是我們日後最精彩的回憶」。

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