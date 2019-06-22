長榮空服罷工》台中機場明取消4班次 旅行業者慘變「夾心餅」

2019-06-22 20:24

〔記者歐素美／台中報導〕長榮航空持續罷工，台中機場23日將再取消台中到澳門來回及台中到韓國仁川共4班次，旅行業者對於長航突然及持續罷工十分無奈，因班機取消，旅客簽證及後續行程損失都要旅客自行吸收，旅行業者夾在中間忙得焦頭爛額，但最吃虧的還是旅客，希望長榮空服員能儘快結束罷工。

旅行業者楊淑玲說，長榮航空訂票嚴格，訂位後3天就需開票，要改票、換票都要高額手續費，許多旅客都是好幾個月前就買好機票「被鎖住」，罷工是否也應提前在2、3個月前告和才合理，乘客才不會永遠是輸家。

她說，目前有一堆客人已搭長榮的班機出國，因罷工回程機位被取消，長榮未知告替換的航班，也沒有通知後續，旅客只能到現場轉簽，而旅行業則成為夾心餅乾，除了要設法解決旅客的機位問題，也成心情不佳的旅客情緒發洩的出口。

楊淑玲說，參加旅遊團的民眾更無奈，有顧客好不容易存了幾年旅費，也請好假，準備全家出遊，結果就遇上罷工，團體因調不到機位取消行程，機票費用雖會全退，但簽證不能退，訂房也有取消的手續費，無法全額退費，旅客無法獲得補償，還要蒙受損失，大家氣得哇哇叫。

楊淑玲說，長榮員工爭取權益無可厚非，但大家都是上班族、勞工，誰不辛苦、努力工作，各行各各業各有辛酸，希望長榮空服員不要持續罷工，讓旅遊食物鏈上的所有人跟著受苦。

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