83歲阿嬤補校畢業獲選模範生 韓國瑜大讚精神可嘉

2019-06-22 19:26

［記者黃旭磊／高雄報導］83歲國小補校畢業獲選模範生，將再升學，市長韓國瑜大讚精神可嘉，比自己還用功。

大寮永芳國小補校畢業生楊蔡黎雪（1936年出生）本週出席畢業典禮，與同學唐張杏（73歲）、潘氏族（新住民）受到熱烈表揚，師長、學弟妹起立鼓掌歡送，3人曾為家庭奉獻，從未未放棄學習動力，韓國瑜稱讚精神可嘉，高齡學習精神讓後輩讚嘆。

楊蔡黎雪幼時住苗栗縣通霄鎮，日治時期讀過3年日語小學；楊蔡黎雪說，光復後念過1年小學，後因家庭無力負擔中斷學業，到草蓆工廠打工，婚後照顧子女，直到兒女長大，先生去世二年後重燃求學心願。

唐張杏說，小時候家窮，父母只讓弟弟上學，經懇求拜託如願帶著弟弟上課，未料，校內老師及同學歧視責罵，經常被打，還需分心照顧弟弟，中斷學業，3年前等待家庭重擔暫時告一段落，70歲讀書完成兒時心願。

潘氏竹在越南擔任藥劑師，嫁到臺灣後愛上高雄，立志學好中文；潘氏竹說，夫家在大寮，就近就讀永芳國小補校，學習中常遇挫折，不斷地在錯誤中學習，成績常名列前茅，「特別感謝老師耐心栽培。」

高雄市教育局長吳榕峯拉著3人合影；吳榕峯說，有阿公、阿嬤學生爬玉山、環島，以身作則證明學無止境，學習精神、毅力遠勝在學學生。

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