放牛阿嬤獲縣長獎 開心呼「人生更有價值！」

2019-06-02 12:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東70歲的阿嬤陳秀花，從小幫家裡放牛種田、捕撈魚苗貼補家用，幼時失學的她從未放棄重返校園的夢想，在先生的鼓勵下，陳秀花10年前決定開始唸書，一路從國小補校唸到國中補校畢業，每天清晨4點到魚市場做生意，晚上7點再到學校唸書，十年如一日，今年獲得縣長獎肯定，讓她開心直呼「人生更有價值！」

就讀東港高中補校的陳秀花，已是兒孫滿堂的阿嬤，她說，自己小時候沒有機讀書，所以一直很想回到學校，把以前的學歷補回來，在家人鼓勵下她重拾書本，雖然早上工作、晚上讀書對精神跟體力都是考驗，但她覺得特別充實與快樂。

陳秀花也說，常聽到大家說「活到老，學到老」，自己真正走入校園才深深感受，學習讓她感覺人生活得更有價值，她也希望分享這樣的成就感，鼓勵其他同年齡的親友一起重返校園。

屏東縣政府今天在潮州高中、和平國小舉辦107學年度縣立高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，並由縣長潘孟安親自頒獎表揚。

潘孟安表示，畢業是人生另一個階段的開始，多采多姿的校園生活與回憶，都是未來成長過程不可或缺的重要養分，看著許多長輩克服早年困苦的生活，重返校園認真學習，心中滿是感動與敬佩，也成為青年學子最佳典範，他也期許畢業生們勇於挑戰自我，不斷創造人生高峰，鼓勵大家留縣升學，將來回饋家鄉，這是對屏東教育有成最大的肯定。

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