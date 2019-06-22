鋒面已到家門口！ 一張圖看懂今晚至明天「雨下在哪」

2019-06-22 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面今晚再報到！中央氣象局表示，鋒面現在已經來到家門口了，台灣與鋒面的距離其實很近，不過因為它移動得很緩慢，白天只有些雲系飄進來而已，主要的降雨區還在海上。

氣象局在官方臉書PO出一張圖說明，由於鋒面持續南移，今晚入夜北部地區將開始有些短暫陣雨，到了明天（23日）雨區逐漸擴展到全台灣，西半部將有大雨發生的可能。而比較強的雷雨胞通過時，除了瞬間大雨外，提醒民眾也要留意強陣風、雷擊的發生，外出也要記得攜帶雨具。

下週一（24日）仍有較大雨勢，下週二（25日）雨勢則逐漸趨緩。另外，氣象局在稍早也已針對彰化以北地區、中北部、中南部山區發布大雨特報。

氣象局指出，今晚至明天受到鋒面影響，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等全境；宜蘭縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等山區，有局部大雨發生的機率，外出民眾需注意雷擊、強陣風，住在低窪地區的居民需慎防積水。

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