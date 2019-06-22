苗栗縣家長注意！ 準公共幼兒園3904名額即起報名

2019-06-22 19:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府指出，響應中央推動公共化教保服務政策，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，以減輕家長經濟負擔，苗栗縣今年準公共幼兒園數大幅成長，從16園增加至35園，提供3904個就讀名額，即日起報名至額滿為止，家長可直接向幼兒園洽詢入園事宜，或洽縣府教育處了解相關事宜。

苗栗縣教育處學前教育科說，設立「準公共幼兒園」目的主要有兩項，分別是減輕家長負擔以及提高教保員品質，畢竟苗栗縣內公立幼兒園包含國小附設幼兒園及鄉鎮市公所幼兒園有限。

「首選當然是公家的！」不少家長坦言，公立幼兒園收費便宜，且教保人員都有公部門保障，而私立幼兒園雖各有特色，課程內容也不同，但對收入並不算高的家庭而言，是沉重的負擔。

學前教育科說，縣府與符合「收費」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等6項要件的私立幼兒園簽訂契約合作，視為「準公共化幼兒園」。

學前教育科說，準公共幼兒園收費每人每月不超過4500元；；若符合低收入、中低收入戶家庭子女，則能「免繳費用」。

教育處說，目前苗栗縣公立幼兒園較私立幼兒園數目少，公立幼兒園開班大約55班，容納學童人數一個班級約30人，但仍是「僧多粥少」，不少家長為了搶進公立幼兒園，可說搶破頭。

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