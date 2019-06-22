快把握今天白天出遊！氣象專家：晚起鋒面接近北部恐下雨

2019-06-22 11:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕梅雨鋒面今晚再報到，戶外活動把握白天時間！告別過去一週晴朗炎熱天氣，氣象專家彭啟明在臉書引天氣風險公司資料指出，北邊的梅雨鋒面正逐步南下中，今晚起鋒面接近北部，各地轉不穩定有陣雨，今晚到明天要注意雨勢發展。

彭啟明指出，受台灣北方鋒面接近，而且持續西南風環境，水氣頗多，讓中部以北及宜蘭雲量明顯增多，陽光不像過去兩天這麼多，目前主要的強對流還在海面上發展，前兩天主導台灣天氣的太平洋高壓往東退的不明顯，導致鋒面系統往南移動得很緩慢，今天下午之前還不會有太明顯的降雨，各地以多雲天氣為主，僅偶爾有零星又短暫的雨勢，預計今天隨鋒面靠近，受鋒面前緣雲系移入影響，各地天氣越晚越不穩定，造成短暫陣雨或雷雨。

彭啟明提到，這波鋒面將在明天上午靠近至台灣北部近海，晚間地面風切抵達台灣中部，到下週一白天之前的天氣都不太穩定，可能都要留意海峽上的中小尺度對流發展，全台各地將有陣雨或雷雨發生，而中部以北累積的降雨比較多，不過目前看來鋒面主體的位置有機會比預期的偏北，影響時間也不長約1至2天，提醒民眾若有戶外活動隨時留意天氣變化，預計這波鋒面可能是最後一波梅雨鋒面，很快在下週二鋒面減弱遠離，恢復夏季型天氣型態，各地天氣多雲到晴午後雷雨。

在溫度變化上，彭啟明表示，悶熱天氣再一天，明天至下週一受降雨緣故，炎炎夏日可望緩解，在中部以北白天轉涼至28至30度，晚間則是23至25度比較舒適的溫度。

至於南方熱帶擾動的部分，彭啟明提及，在這兩天的結構發展不如預期，因為太平洋高壓勢力強盛，抑制了原本菲律賓東方海面的熱帶擾動，目前各氣象模式皆不看好其發展條件，下週颱風生成的機會相對的也降低，不須過於擔心。

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