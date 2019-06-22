長榮空服罷工》第3天 旅客提早到桃機等候辦理簽轉

2019-06-22 10:01

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕長榮航空空服員罷工第3天，長榮航空官網公布今天全台取消上百架次航班，桃園機場長榮櫃檯前今天仍有不少等待簽轉旅客，有人甚至提前夜宿機場，希望儘快抽取號碼牌，獲得簽轉事宜，今晨有名女性旅客向長榮地勤人員抱怨「如果空服員為了自身權益而犧牲旅客，犧牲成千上萬旅客的權益，這樣爭取到的福利，空服員能吞得下去嗎？長榮公司一定要強硬起來。」

桃園機場長榮航空櫃檯前連續幾天都有不少旅客等待簽轉事宜，許多旅客表示從昨天晚間就到機場等待簽轉，長榮航空除了提供飲水、餅乾，也在夜間冷氣較涼時，提供薄被給需要旅客使用。

有兩名女子計劃明天才到北海道旅遊，但在得知罷工後，提前從昨天晚間就到桃園機場，坐在椅子上休息整晚，等待叫號簽轉，希望能儘速安排前往北海道。一名計劃前往新加坡進行交換學生的女子也提前到桃園機場，等待簽轉，希望不要耽誤學校報到時間。

有一名陳姓台商清晨返台後，到長榮櫃檯希望取得班機取消證明，他表示，日前到美國參加台商會年會後的旅遊，原先計劃從美國西雅圖返台，但在得知返台航班因空服員罷工取消後，立刻打電話到當地長榮航空票務尋求協助，但電話都沒人接，後來只好透過旅行社，花2100美元買華航商務艙機票，改從加拿大溫哥華回台。

陳先生不禁抱怨，罷工是空服員的權力，但是海外的旅客一定受到影響，只能透過自己的關係找機票回來。至於理賠事宜，陳姓旅客嘆了一口氣說，按照以往經驗，相較於臨時購買單程票的代價，三、五百美元的補助於事無補，如果第一時間不趕回來，生意上損失更大。

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