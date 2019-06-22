06/22 各報重點新聞一覽

2019-06-22 06:30

自由時報

心腦血管疾病奪命 緊追癌症

衛福部公布去年國人十大死因，癌症連續卅七年居首，去年奪走四萬八千多條人命；而心腦血管疾病致死人數幾乎和癌症相同，且有上升趨勢。去年死亡人數約十七萬兩千多人，較前年增加一千多人，而死亡時鐘再轉快，平均每三分兩秒就有一人過世；癌症死亡時鐘也較前年快轉十秒，平均每十分四十六秒就有一人因癌症死亡。

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保留盈餘實質投資台灣 免營所稅

由於產創條例租稅優惠將於今年底實施屆滿，立法院臨時會昨天三讀通過「產業創新條例部分條文修正案」，租稅優惠措施落日期限，從今年底延長十年到二○二九年十二月卅一日止；三讀條文也增訂，以未分配盈餘實質投資，投資金額可列為減除項目，免加徵五％營利事業所得稅，鼓勵企業在台投資。

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罷工風暴擴大 長榮29日前不接新訂位

長榮航空罷工風暴持續擴大，長榮航空昨天宣布，為妥善處理取消航班訂位旅客需求，二十九日之前不再接受新訂位，空服員工會也宣稱將長期抗爭。無辜消費者持續受害。

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蘋果日報

反送中 抗爭升級圍警總 4千鎮暴警持盾戒備 萬人癱港府

「反送中」遍地開花，上萬示威者癱瘓香港政府部門！面對港府「死不認錯」，港人昨發起新一波不合作運動，以學生、青年族群為主的示威群眾昨清晨起於金鐘聚集，在沒有中央指揮情況下，自發以「流動佔領」方式，癱瘓港府稅務、入出境等20個部門，大批黑衣示威者從白天到黑夜包圍警察總部逾12小時，高喊口號表達訴求。示威群眾為免遭秋後算帳，以白漆、雨傘遮蓋警總周圍監視器，反制警方蒐證。

新高 癌症1年奪4.8萬條命

衛福部昨公布去年度國人10大死因，統計全台有17萬2859人死亡，平均每3分2秒就有一人死亡，死亡時鐘比前一年快轉1秒，其中前10大死因排名都與前年相同，癌症奪走4萬8784條人命，再創歷史新高，並已連續37年居10大死因首位，提醒民眾應定期篩檢、遠離癌症。

聯合報

育兒津貼擴大發放 自帶2-4歲幼兒年領3萬

政府再釋利多。行政院長蘇貞昌昨天宣布今年八月起全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，其中，在家照顧二至四歲孩子的家長，每年可領三萬元育兒津貼，有第三胎以上每年可領四萬兩千元；明年學前教育預算將編列近四百億元，要讓全國二至五歲八十萬名幼兒獲得更妥善照顧。

長榮罷工持久戰！3天取消202航班 衝擊逾4萬人

長榮空服員罷工今邁入第三天，截至昨下午已有一千四百名空服員參與罷工，長榮累計三天取消二○二航班、影響超過四萬人。長榮昨更祭出法律攻勢，對桃園市空服員職業工會提出非法罷工損害賠償，將以一天三千四百萬計算。外界預估雙方恐將陷入長期抗戰，消費者要有心理準備。

中國時報

暑假之亂 停飛逾700班

長榮空服罷工衝擊持續擴大，在桃園市空服員工會嗆聲無限期罷工後，長榮航空隨即宣布，29日前的航班不再接受訂位，且一口氣公布28日前的取消航班資料，以目前開出的低度運能，取消每日來回約百班計算，累積取消航班達790班，創下國內航空史上因單一事件最多取消紀錄，數十萬名旅客受累。

年輕人鬱卒啦 衝動型自殺爆增

衛福部昨日公布國人主要死因，自殺位居第11位，去年奪走3865人的性命，死亡人數雖較前年減少了6人，但在25歲以下年輕族群中卻明顯成長，值得注意的是，在15歲至44歲年齡層中，自殺僅次於事故傷害及癌症，位居第2大死因。專家分析，年輕人面臨自我認同、感情、家庭問題，以衝動型自殺最為常見，網路成癮也與自殺有關，年輕族群的自殺問題值得關注。

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