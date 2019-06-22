保留盈餘實質投資台灣 免營所稅

2019-06-22

〔記者陳昀、巫其倫／台北報導〕由於產創條例租稅優惠將於今年底實施屆滿，立法院臨時會昨天三讀通過「產業創新條例部分條文修正案」，租稅優惠措施落日期限，從今年底延長十年到二○二九年十二月卅一日止；三讀條文也增訂，以未分配盈餘實質投資，投資金額可列為減除項目，免加徵五％營利事業所得稅，鼓勵企業在台投資。

四大租稅優惠延長十年方面，包括研發投資抵減（單年可抵減十五％營所稅，或三年抵減十％）、技術入股或創作人配股、員工獎酬孰低課稅、天使投資人半數投資抵稅、有限合夥創投採透視個體概念課稅等，租稅優惠實施期限均延至二○二九年十二月卅一日止。

獲利再投資 活化資金

三讀條文也增訂第廿三條之三，以未分配盈餘進行實質投資，投資金額得列為未分配盈餘減除項目，免加徵五％營所稅，鼓勵業者持續以自有獲利再投資、活化資金運用。

為強化研發成果流通，三讀條文明定，個人、學研機構技術入股，持股並提供相關服務二年以上者，轉讓時以「取得時」或「轉讓時」擇較低價格課稅；獎酬股票也放寬規定，母子公司員工雙向取得的獎酬股票亦適用孰低價格課稅，讓企業集團能留才攬才。

另考量我國創投募資型態，這次也修正放寬第廿三條之一「透視個體概念課稅」的適用條件，設立當年度實收出資金額達三億元的有限合夥創投事業，可選擇「決定出資總額」的分年彈性方式，取代現行規定「實收出資總額」，投資我國其他新創公司達一定金額或比例，即可減免營所稅，除鼓勵企業在台投資，也有助穩定投資環境、加速創新佈局。

享多項利多 鼓勵企業

資誠會計師林巨峯指出，修法後企業享有多項利多措施，加上日前已先三讀通過智慧機械及五Ｇ系統支出可適用投資抵減，均可增加企業在台投資意願。

安侯建業會計師張芷也表示，兩稅合一取消後，未分配盈餘加徵五％營所稅無法讓股東扣抵，增加企業所得稅負擔，影響稅後淨利，因此，企業為避免被課稅，多考量將盈餘分配給股東，影響企業資金運用和投資規劃；這次修法通過後，企業可放心運用未分配盈餘進行實質投資。

張芷認為，「產創條例」以企業未分配盈餘進行實質投資，「海外資金匯回專法」則是吸引海外資金，應不會產生競合問題。財政部官員表示，兩者並無競合問題，可一併使用，企業可享更多投資優惠。

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