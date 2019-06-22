心腦血管疾病奪命 緊追癌症

2019-06-22

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部公布去年國人十大死因，癌症連續卅七年居首，去年奪走四萬八千多條人命；而心腦血管疾病致死人數幾乎和癌症相同，且有上升趨勢。

去年死亡人數約十七萬兩千多人，較前年增加一千多人，而死亡時鐘再轉快，平均每三分兩秒就有一人過世；癌症死亡時鐘也較前年快轉十秒，平均每十分四十六秒就有一人因癌症死亡。

雖癌症一直蟬聯十大死因首位，但心腦血管相關疾病死因也不容小覷，若把心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病死亡人數加起來，其死亡人數也高達四萬八四五四人，和癌症奪走的人命幾乎相同，且心臟疾病也微幅上升，約四．五％。

高血壓學會理事長王宗道說，心腦血管這類疾病死亡人數上升的最大原因，可能和病患的服藥順從性有關，臨床上發現，約六成病患沒有認真服藥，也沒有定期量血壓、血糖等數值。

十大致死癌症仍以肺癌、肝癌為主，肝癌以往被認為是我國國病，如今肺癌已長年蟬聯十大癌症首位，死亡人數和死亡率都是第一。其餘依序為結腸直腸和肛門癌、女性乳癌、口腔癌、前列腺（攝護腺）癌、胃癌、胰臟癌、食道癌、子宮頸癌。

衛福部分析，長期觀察來看，口腔癌、前列腺癌、胰臟癌、食道癌排名有往前趨勢，而胃癌、子宮頸癌排名則往後；癌症死亡人口多集中在五十五歲以上的族群、佔了八成五。

2018年十大死因

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