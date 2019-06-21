羽球國手李洋設體育獎勵金 回饋金門

2019-06-21 22:48

〔記者吳正庭／金門報導〕帶著金門精神打出一片天的羽球國手李洋，今天回到家鄉金門縣，在縣長楊鎮浯等人見證下，與金門縣體育會共同成立優秀運動選手培訓獎勵金，將以個人參賽獎金及各方贊助金為基礎，協助家境清寒的弱勢及需要幫助的運動選手。

李洋於2018亞運男子羽球雙打獲得第三名，是我國男子羽球雙打在亞運第一面獎牌，今年3月更獲得超級500印度羽球公開賽男子雙打第一名，成績穩定上升。

24歲的李洋，不是最為天賦異稟，羽球路上也非一帆風順，高中二年級時還被檢測出左腳踵骨斷裂，無法正常走路，更不可能做出跳躍殺球的動作，足足半年都沒辦法正常訓練；「看著人家在進步，其實內心很著急」，他回憶那段在家休養的日子，因為腳受傷，只能增加手部的技術。

從小陪著李洋打球的父親李峻淯透露，李洋最開心的是曾擊敗偶像、馬來西亞羽球名將古健傑；李洋說，當時是在越南舉行的一場國際公開賽，竟能打敗心中的偶像，雖然很高興，但也不好意思上前向對方表達心意。

楊鎮浯說，李洋一路走來，靠的是堅持不懈的信念，和天賦之外的努力，這就是最典型的金門精神，因為金門人遇到挫折不會輕易言退。楊鎮浯表示，要把李洋送給他的「戰服」掛在辦公室，隨時惕勵自己。

李洋說，一路上除了不間斷地付出努力，身旁的家人、教練、隊友、學長姊都是不可或缺的幕後功臣，感謝人生中每一位貴人，希望藉由自身力量回饋家鄉，幫助對於體育運動有興趣的弱勢學生，勉勵每位熱愛運動的選手繼續發光發熱，也盼透過回饋基金的設立，讓離島的體育賽事能夠蓬勃發展。

目前還在左營行政法人國家運動訓練中心受訓的李洋，7月將前往加拿大、美國、印度、日本、泰國參加連續5個星期的賽事，希望累積爭取參加奧運的積分，為金門爭光、更為國爭光。

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