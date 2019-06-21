長榮空服罷工》旅客爆航空公司「趁火打劫」調漲機票價格

2019-06-21 13:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕長榮航空罷工第2天，旅客抱怨連連，有高雄旅客指出，前往韓國仁川的票價從6、7千元坐地起價漲到上萬元，就像趁火打劫，政府應該出來管一管。

長榮航空今天原定從高雄機場起飛航班BR108（成田）、BR839（澳門）、BR796（寧波）、BR790（天津）、B7-2298（無錫）5班，受到罷工影響取消；只有3班按照表定起飛。

許姓婦人的女兒原本訂好長榮23日飛韓國仁川班機，怕罷工一延再延無法成行，看到今天往仁川班機正常起飛，決定賭一把，將行程提前到今天，不過也要多花2天旅館費。

許婦不滿地說，因為不甘被扣手續費而沒有更換航空公司，其實也曾到其他航空公司詢問，但原本6、7000元票價被喊價到上萬元，業者還一副要不要隨你的態度，讓人實在看了很生氣，政府應該出面管一管。記者追問是那家航空公司?許婦說不想影響該公司信譽，不願透露。

來自中國天津的時先生第一次跟團到台灣旅遊就碰上了罷工，他笑說，領隊昨天還說今天可以回家就不錯了。他原本搭中午12時55分的班機被迫取消，他只得改搭香港航空到香港轉機。

時先生說，他原本下午4時許就可以到天津，晚間回到家，但這樣一折騰，可能回到家得半夜，或必須在天津市住一晚，至少晚了10小時到家。

他無奈說，空服員要爭取權益沒有錯，但旅客的權益也要顧，這次吃虧就算了，也沒辦法。

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