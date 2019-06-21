長榮空服罷工》提前通知奏效！台中機場無吵鬧 明取消6航班

2019-06-21 13:19

首次上稿：13:03

更新時間：13:19

〔記者歐素美／台中報導〕長榮航空空服員發動罷工，台中國際機場今天共有長榮航空台中至澳門來回及立榮般空台中至無錫來回班機受影響，不過，因航空公司昨天已提前在官網公告並通知旅客因應，今天在台中機場並無旅客吵鬧等情形，僅有少數旅客請航空公司協助調換或改搭乘其他航空公司班機，氣氛平和。

另台中機場，明天長榮及立榮航空，國際線台中-澳門-台中、台中-廣州-台中、台中-深圳-台中來回共6航班取消。

受長榮航空空服員罷工影響，今天上午10點15分，BR815台中飛澳門取消及中午12點40分的BR816澳門飛台中班機取消；另下午3點35分，Ｂ72596台中飛無錫及下午6點55分無錫飛台中班機取消；國內飛離島航班則不受影響。

因航空公司昨已提前在官網公告取消相關航班，上午10點左右，台中國際機場的長榮航空櫃台空蕩蕩，幾乎都沒有旅客，僅有少數幾名旅客到場，透過航空公司協助改搭其他航空公司班機或轉搭至香港。

至於明天台中機場航班是否受影響，目前台中航空站的明天航班資訊，在今天中午12點半時皆顯示立榮及長榮航空明天的國內外班機皆準時起飛，若有異動，立榮航空表示，官網會在下午1點左右公布。

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