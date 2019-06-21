長榮空服罷工》華航今派放大機型協助載運旅客

2019-06-21 12:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工邁入第二天，桃空職空在南崁長榮航運大樓門口設罷工糾察線，因擋住出入口與資方起衝突；長榮總經理孫嘉明今早更說因工會訴求中勞工董事，依法不屬於調解事項，將提出非法罷工告訴，雙方衝突未有軟化跡象。

交通部政務次長王國材表示，今日上午特別與勞動部長許銘春、勞動部次長劉士豪共同找行政院副院長陳其邁開會，對於勞資爭議歧見最大的禁搭便車，已由勞動部研擬具可行性的替代方案，交通部則會做好疏運工作。

王國材表示，長榮今日出發航班約可維持59%運能，估有1.7萬人次旅客會受影響，不過上午次長祁文中赴桃園機場視察狀況時，許多民眾收到航班取消通知後，就都沒有出門，機場秩序已經好許多；他本人下午3點也會再去桃機看看狀況，交通部一定會盡力將旅客不便降到最低。

對於勞資雙方態度都很強硬，好像沒有要再坐上談判桌協商跡象，王國材表示，工會進入實質罷工後，勞資雙方都會很辛苦，勞方在大太陽底下抗爭很累，資方則要承受罷工帶來的損失。

促成勞資雙方協商及研擬禁搭便車條款的替代方案這塊，今日上午會議已有分工，將由勞動部進行處理，交通部則會協助旅客，透過簽轉、改期、取消三方式，積極進行疏運。

王國材表示，他昨日已有致電華航董事長謝世謙，謝董有允諾將全力協助。華航則表示，今日目前只有CI831飛往曼谷航班，有因協助簽轉旅客而放大機型；現在接近暑假，各航班搭乘率都很高，今日或明日是否還會增班及放大機型協助長榮疏運，將會看長榮有無需求，有需求華航會盡量配合，但不會因此影響本身調度。

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