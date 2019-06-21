宣傳「長照4包錢」南投縣長拍短劇

2019-06-21 11:41

〔記者張協昇／南投報導〕長照2.0政策實施後，政府從去年7月起提供4大項長照資源服務，即所謂的「長照4包錢」，由於南投縣議員日前在縣政總質詢時，表示多數民眾都不知什麼是長照4包錢？更不懂得如何利用？縣長林明溱最近親自拍短劇向鄉親宣導，縣府社會及勞動處表示，其實民眾只要打1966專線電話，縣府即會派專人到府進行個案評估，提供相關服務。

南投縣府社會及勞動處指出，所謂「長照4包錢」是指「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」等4大項補助，目前縣內包括65歲以上老人、失能身心障礙者、50歲以上失智症者等長照需求人口將近2萬人，每一項都視當事人身分有不同額度補助，例如喘息服務每年最高補助額度4萬8510元，低收入戶全額補助，一般戶則需負擔16%。

縣府社會及勞動處強調，長照家庭常因主要照顧者身心負擔重，容易演變成悲劇，衍生許多社會問題，民眾如果懂得利用政府的長照資源，照顧者即可以兼顧生活質，應善加利用。

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