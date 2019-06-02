批長照採「公務預算」錯了 朱立倫：應仿日本保險制

2019-06-02 21:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣已邁入高齡社會，參選國民黨內總統初選的朱立倫今南下高雄參訪長照中心，曾任新北市副市長的高雄市副市長李四川陪同這位「前老闆」，強調特別「請朱老闆幫診、督導」高雄還需改善地方，朱立倫批評中央長照「公務預算」制是錯誤政策，應仿效日本的保險制，引入更多資源投入，包括年輕人、業者的參與。

朱立倫今午2點半由昔日部屬李四川陪同，參訪「日賀長照中心」，李四川表示，「前老闆」朱立倫執政新北市時，不論公托、托老、日照、長照都瞭若指掌，所以特別請「前老闆」來看一下，協助診斷高雄還有沒有那些必須改善，也在端午節前夕陪長輩同樂。

朱立倫表示在新北市任內，完成了40多間公共托老中心，是全國最多的專業長照中心，台灣已進入高齡社會，以目前中央的長照政策，已完全沒辦法達到真正照顧長者的需求，整個制度必須調整，應把現行用公務預算制，改為保險制度，就算他現在沒頭路、找頭路，一樣很關心長輩的照顧問題。

他期盼高雄市府對老人的照顧，還有許多事可以做，包括銀髮俱樂部、公共托老中心、日間照顧、居家服務等，朱立倫、立委黃昭順、市議員李雅芬一起陪長輩高唱「愛拚才會贏」、「快樂的出航」，且朱不光自己唱，頻頻走入長輩之間遞麥克風，蹲在長輩旁幫舉麥克風陪唱，提前歡度端午佳節。

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