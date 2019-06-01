如果當選總統 朱立倫：將邀習近平到金門會談

2019-06-01

會向習說「一國兩制在台灣沒有市場」

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫昨到金門參訪，他說，如果當選中華民國總統，將邀請中國領導人習近平到金門會談，發表和平宣言，也會明確向習近平表達：「一國兩制在台灣沒有市場。」

打造金門、廈門「雙門共同生活圈」

朱立倫說，金門過去是戰地，是多少軍民傷亡的傷心地，也是過去簽署「金門協議」的所在地，未來當選總統，將邀請習近平到金門會談，不需要在國外，透過金門會談展現兩岸人民追求和平的決心，最好就在和平公園區，發表永久和平宣言。

朱立倫說，金門、廈門變成「雙門共同生活圈」，讓金門四通八達，四通就是通水、通電、通氣、通車，透過通車，解決金門交通問題，創造觀光收益；中國人民到廈門若可通車到金門，台灣到金門的人直接到廈門，這生活圈就會變成最好的和平圈。

他表示，未來不用擔心發生戰爭，雙邊就是一個生活圈，如果金、廈成功，將來推動馬祖或整個的雙邊生活圈；也會向對岸明確表達，一國兩制在台灣沒有市場，反對台獨，透過和平合作創造雙贏。

陪同朱的金門縣長楊鎮浯說，金、廈生活圈已有局部實現，善用金門可在兩岸創造美好未來；過去兩岸的破冰都從金門開始，包含兩岸人道遣返、相關協議及福建地區赴金馬旅遊等，相信金門在將來的路上會扮演重要角色。

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