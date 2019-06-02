評韓國瑜凱道集會 朱立倫：韓拚造勢 我拚做好事

2019-06-02

去凱道的 「都是我的朋友」

〔記者翁聿煌／新北報導〕高雄市長韓國瑜昨到凱道參加造勢活動，前新北市長朱立倫昨天上午到新北市新店區國校里擔任資源回收環保志工，他受訪說，「韓國瑜拚造勢，我拚做好事」，造勢、做事一起來，也是國民黨的勝選方程式。

朱立倫捲起袖子、協助國校里辦公處將民眾繳回的各類資源回收物進行分類和搬運。對於韓國瑜在凱道的造勢活動，朱立倫表示，他給予祝福，也期望活動順利圓滿，大家都是黨內同志，黨內同志辦的活動都給予祝福。

對於國民黨內「選邊站」的傳言，是否會對黨造成傷害？朱立倫說，黨內同志都是朋友，沒有選邊站的問題，「就像我辦活動時，很多朋友站在朱立倫旁邊，但不代表這些朋友不支持別人」、「去參加挺韓活動的人，一樣也都是我的朋友，也都事先聯繫過，我都鼓勵大家並給予祝福。」

朱立倫受訪時也批評說，民進黨打算修法將兩岸政治協商的門檻提高，難度高於修憲，這是為了選舉而無所不用其極，一方面是選戰操作、升高兩岸對抗，另一方面也是為了敗選後的預做準備，政治動機高於兩岸的長治久安，這是在害台灣、害兩岸未來的和平與合作。

朱立倫指出，兩岸任何協議確實需要由立法院監督，但民進黨把它搞得比修憲還難，等於將兩岸關係變成倒退路線，明顯充滿政治考量，想操作兩岸議題成為總統選戰的主軸。

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