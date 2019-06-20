連載15年畫下句號！日本動漫《銀魂》全704話完結

2019-06-20 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動漫《銀魂》自2004年起開始連載，到2019年6月20日宣告全集完結，《集英社》對此證實消息，作者空知英秋對此也繪製短篇漫畫，說明自己畫出結局時晚了3天交稿。

綜合外媒報導，《少年Jump》官方推特帳號發布《銀魂》完結消息，該部動漫過去曾數次被傳完結但又繼續刊出，此次真正宣告15年的連載正式結束，最後1集為第704話，長達61頁，《銀魂》在2018年8月時，日本境內單行本發行量超過5500萬冊，甚至還被改編成電影與網路劇。

日本漫畫家空知英秋在2004年第2號的《週刊少年Jump》，開始發表《銀魂》連載創作，而後在2018年第42號的《週刊少年Jump》結束連載，改為到《JUMP GIGA》並從2019年繼續連載，最後結束紙本連載，改至《銀魂》App連載，在今天推出第704話最終回。

作者空知英秋對於作品正式完結，特別繪製短篇漫畫說明完結篇交稿時的情況，他在漫畫中表示，雖然《銀魂》畫下句點，但為了將結局順利產出，自己還是延遲3天才交稿，也因此最後一次的漫畫更新時程才有所延後。

《少年Jump》官方推特全文

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