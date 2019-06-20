長榮空服罷工》為何決定罷工？工會提出6點說明

2019-06-20 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空勞資雙方今（20）日下午重啟協商，但針對桃園市空服員職業工會提出的8大訴求沒有共識，空服員16點遂發動無限期罷工。桃園市空服員職業工會晚間發臉書，以「6點說明」解釋罷工理由，表示工會已釋出善意和公司進行多次協調，但長榮卻祭出恐嚇、抹黑、阻礙等手段，工會才決定發動罷工。

桃園市空服員職業工會表示，第一，他們和長榮航空公司從2017年4月開啟協商，歷經超過1年半、20次團體協約會議，但長榮對於「調整日支費含禁搭便車條款、增加外站休息時間」等重大訴求，仍然沒有具體對案，甚至公開主張「空服員的工時保障應與勞基法脫鉤」，所以工會2018年11月29日宣告終止團體協約協商，另覓法律途徑。

第二，工會依法向桃園市政府申請「勞資爭議調解」，大部分工會的罷工調解都是一次破裂。工會已經釋出善意，和長榮進行3次調解，但長榮的調解方案仍和工會訴求差距很大，4月17日宣告調解破裂。

第三，工會依據《勞資爭議處理法》，宣布將在5月13日啟動「罷工投票」後，長榮屢屢干預工會自主、恐嚇工會會員，先是在5月8日發公告恐嚇「罷工就沒有年終和調薪、取消員工優待機票」，明顯有差別待遇，更違反工會法；長榮還在罷工投票前，發新聞稿抹黑投票程序漏洞百出，完全看不出對工會的尊重；投票期間也發生「變更交通車上下地點、惡整空服員班表、側錄罷工投票棚、要求參與罷工投票開票」等情況，影響空服員參與罷工投票的意願。

第四，面對長榮的威權和強硬，工會仍願意釋出善意，在5月16日主動承諾端午不罷工，願意和公司在罷工投票期間重啟協商，更主動邀約「會前會」討論會議規範，但長榮卻一再推翻「會前會」記錄，對外抨擊工會不敢直播，也在0524協商拒絕提出工會8大訴求完整對案，還在會中控訴「非法罷工」，拖延協商進度，0529第二次重啟協商最後所提方案，和調解方案差異非常小，不顧超過3000名長榮空服員參與罷工投票，證明空服員根本感受不到長榮調解方案有絲毫誠意。

第五，工會在0524和0529兩次重啟協商破裂後，繼續主動邀約長榮在6月7日開票後「再啟協商」，但長榮一度想拖延到6月24日股東會後，不重視工會訴求和民意，歷經勞動部協調2次討論直播和會議規範的會前會，才確定6月20日重啟協商，顯然比起提早給出有前進的方案，長榮航空公司更在乎直播表演。

第六，桃園市空服員職業工會有2949名長榮空服員同意發動罷工，不僅取得合法罷工權，也有超過9成長榮會員支持。然而，長榮航空公司最終給出的方案，相較調解和罷工投票期間，前進幅度仍小，因此工會只能決定在6月20日下午16時發動罷工。

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