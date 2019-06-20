長榮空服罷工》工會運補和搭舞台車被擋 險爆衝突

2019-06-20 20:30

〔記者陳恩惠／桃園報導〕長榮空服員今天下午4點起展開罷工，身著淺藍色桃園市空服員職業工會背心的女性空服員席地而坐，將長榮航空二個出入口和廣場坐滿，產業工會安排的飲水運輸車和搭建舞台車輛要停車卸貨時，當場遭長榮航空的「糾察隊」阻擋，雙方相互推擠，差點爆發衝突，幸經警方分開、調解才無事。

為了這10餘名彪形大漢的「糾察隊」，罷工的空服員特別說明，認為長榮航空公司有性別歧視，質疑糾察隊中為什麼沒有女性，還特別呼口號「拒絕性別歧視」！

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