長榮空服罷工》罷工何時了？ 業界人士：看社會壓力及口袋深淺

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮空服員罷工在今（20）日啟動，市場人士指出，此次罷工時間恐較長，而最後就要看社會壓力壓在何方以及哪方口袋深，才會結束。
曾在長榮航空服務過的運輸業人士指出，長榮航空是民營公司，相對華航，較無「長官」壓力，對於罷工時間長短壓力，沒有那麼複雜，且在長榮航空針對此次罷工所發表的言論，都可看出公司不會屈服，因此預估此次罷工時間可能較長。
至於如何結束？該名人士認為，時間一久，消費者不便壓力最後轉向何方，以及哪方的口袋較深，可以打持久戰，都將是讓罷工結束的重要關鍵。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者王憶紅／台北報導〕長榮空服員罷工在今（20）日啟動，市場人士指出，此次罷工時間恐較長，而最後就要看社會壓力壓在何方以及哪方口袋深，才會結束。
曾在長榮航空服務過的運輸業人士指出，長榮航空是民營公司，相對華航，較無「長官」壓力，對於罷工時間長短壓力，沒有那麼複雜，且在長榮航空針對此次罷工所發表的言論，都可看出公司不會屈服，因此預估此次罷工時間可能較長。
至於如何結束？該名人士認為，時間一久，消費者不便壓力最後轉向何方，以及哪方的口袋較深，可以打持久戰，都將是讓罷工結束的重要關鍵。
熱門推播