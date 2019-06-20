長榮反罷工內勤喊「不想做，不要做」 空服員回嗆「你來做」

2019-06-20 18:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「不想做，不要做」！由桃園市空服員職業工會帶起的長榮航空空服員罷工，現場反罷工的內勤員工和空服員互嗆，反罷工員工高呼「不想做，不要做」，手還比出挑釁動作，罷工的長榮空服員回擊「你來做」！

「我要回家、警察帶路」，長榮空服員罷工至今已2小時，適逢下班時間，反罷工的內勤人員不斷高呼「我要回家、警察帶路」；桃園市空服員職業工會說，一旁有車道可供反罷工員工離開，隨即高呼「合法的罷工也是法定權利」，反罷工員工反以「濫用罷工」回應 ，雙方口角不斷。

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