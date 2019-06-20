長榮空服罷工》工會：罷工是否落幕需看資方

2019-06-20 18:05

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空空服員取得合法罷工權後的第一次正式協商僅進行1小時又5分鐘就破裂，關鍵在於8項訴求中第1項訴求「日支費調升和禁搭便車」談不攏。桃園市空服員職業工會將在今天晚上6點召開罷工計畫說明會，其會前書面說明強調，解決罷工最快速的方式就是看長榮航空公司是否願意提出協商方案。

工會提出罷工計畫說明，第一，桃園市空服員職業工會長榮分會即刻前往長榮南崁航運大樓門口集合，且自今天下午4點以後報到航班停止提供勞務，呼籲桃園市政府謹守主管機關分際，切勿破壞罷工糾察線。

第二，工會向社會大眾說明，罷工行動除了台北、金門航線外，不會衝擊國內航線營運，長榮航空公司宣稱有1400名空服員可供調度，國內運輸應該無虞，呼籲長榮航空公司優先調度人力派飛台北、金門航線，若停班過多，國內線人力調度吃緊，為了降低對國人衝擊，工會願意協調後支援人力。

第三，工會會員應盡速攜帶護照、台胞證和員工證前往罷工集合點繳交。

第四，罷工行動沒有設下期限，最快速的解決方式是看長榮航空公司是否願意提出協商方案，工會目前有設定退場決策機制方案，會和參與罷工的會員說明，待確認後會向社會大眾說明。

第五，工會將每天召開記者會，宣布工會第一手罷工資訊和協商狀況。

第六，職業工會部分幹部和長榮企業工會幹部重疊，6月21日是長榮航空企業工會理事會議，依法有申請會務假，進入罷工後已經發函取消會務假。

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