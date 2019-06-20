長榮3大罷工出勤獎金制度曝光！ 罷工支援津貼每人最高2萬

2019-06-20 18:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮勞資協商破裂，勞資雙方在首項訴求調高日支費/禁搭便車條款就談不攏，雖長榮航空願意將飛服獎金加碼至200元，但雙方在禁搭便車堅持不下，宣告協商破局。不過，長榮應變速度也非常快，罷工展開後立即祭出3大罷工出勤獎金制度，包括罷工支援津貼每人1到2萬元，飛行勤務一趟及公司待命會再加發1日薪。另外，若航班值勤人數不足，長程航線單趟缺1人補500元、短程航線300元。

據了解，長榮獎金制度分為3部分，一、罷工支援津貼（一次性給予），事務長為2萬元，副事務長含以下為1萬元；二、飛行勤務/待命津貼，以空服員平均日薪1700元為例，罷工期間在公司待命一次提供1700元獎金，加上飛行勤務獎金1700元，同一班別跨天接以一次計算；三、若該航班有缺人也會補發執勤員工津貼，缺1人長程線單趟加發500元，短程線300元。舉例來說，美國線航班需有15人值勤，若缺5人，則每位執勤員工單趟就可加發2500，來回就可獲5000元。

長榮航空總經理孫嘉明今天率7位一級主管召開記者會，代表長榮航空向旅客及社會大眾致上最大歉意要致上最大歉意，也為長榮航空旅客及堅守崗位同仁表達最深謝意。

孫嘉明表示，很遺憾今天協商才1個多小時，工會就片面宣布罷工，導致無法達成共識，不知道工會誠意何在，長榮航空也對此感到遺憾，公司將以負責任的態度面對，在確保飛安情況下，降低旅客衝擊。

孫嘉明表示，長榮已成立緊急應變小組，目前正在盤點所有可用人力，將盡力提供最大運能，但可用空服員人數仍在統計當中。

孫嘉明說，他了解很多空服員是因為同儕壓力及情緒動員才參與罷工，但他希望大家都要理性、有智慧，不要造成兩敗俱傷。希望參與罷工的員工能放下成見，大家都是一家人，請一起回來奮鬥。

孫嘉明說，他不願看到罷工發生，過去多次協商會議長榮也盡到最大善意，在薪資及疲勞航班也都提出調整，但工會不願接受也不願提出回應。

孫嘉明說，他知道工會取得罷工糾察線權利，但以嚴重堵塞長榮南崁航運大樓，影響員工正常上下班，他呼籲應避免這種不理性、極可能違法的行為。

孫嘉明表示，他呼籲員工不要輕易交出護照，若罷工期間想回來值勤，公司隨時歡迎，但須提出證明是工會員工，否則會以曠職扣薪。另外，公司也會執行先前所說，若罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪作業，直至公司恢復獲利為止。

運航管理部副協理張玉珩表示，長榮包含國內及兩岸、國際航線平均1天有80航班，今天包括桃園、松山、高雄、台中共有36班，正常值勤有14班，多為歐美長線。長榮也在第一時間發送簡訊給旅客，今天下午以先公布首波異動航班，今天晚間8到9點將公布第二波航班異動。

客服本部協理楊秀慧表示，已請旅行同業協助後續行程，團體旅客已可透過開票旅行社或長榮航空服務中心，協助尋找替代航班，無須支付手續費，延誤超過6小時的航班，衍生的食宿費用，旅客要保留收據或登機證，並在長榮官網罷工專區申請填報，單日最高上限250美金。

長榮表示，今天立榮航空下午4點後訂位的旅客為2982人，但皆未受影響。至於損失方面，長榮說，目前仍無法估計。

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