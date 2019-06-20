長榮空服罷工》桃園機場至少12航班取消 旅客罵聲連連

2019-06-20 16:50

首次上稿16:23

更新時間16:50（新增長榮協助旅客轉機）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員與長榮航空間的勞資爭議下午協商破裂，桃園市空服員職業工會常務理事李瀅宣布，下午4點起罷工。桃園機場二航廈的長榮報到櫃台，已經開始為班機取消的旅客，進行協調轉搭其他班機等作業作業仍正常，估計5點以後航班陸續受影響，預料至少有12航班會取消，超過2500名旅客權益將受損。

旅客聽到長榮航空的空服員即將罷工，直罵：「很憤怒！」他們說，機票都是1個月以前就訂好了，長榮空服員罷工卻只給了2小時的反應時間，簡直就是罔顧旅客權益，如今雖然可以順利飛出國，心中卻七上八下，就怕返國時，罷工還未結束，會讓他們的旅程受影響，若真遇上了，將考慮以後不再搭乘長榮航空。

長榮空服員今天的報到最終時間為4點，報到之後都會登機服務，但4點以後若不再有空服員報到，5點以後的航班將會陸續受到影響。

為因應即將發生的罷工可能導致停飛退票或簽轉的狀況，長榮公司的地勤人員已準備好所需物資，並提前在票務櫃台前佈置紅龍，因應空服員罷工造成的排隊人潮。

另外，有台灣旅行社的導遊帶著9位中國遊客，要從桃園機場搭機返回杭州，因受罷工影響航班取消，長榮航空已安排9位為旅客轉搭中國國際航空班機到北京，再轉機回杭州。

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