長榮空服罷工》協商破裂關鍵 日支費、禁搭便車談不攏

2019-06-20 16:18

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空空服員取得合法罷工權後的第1次正式協商僅進行1小時又5分鐘就破局，關鍵在於8項訴求中第1項訴求「日支費調升和禁搭便車」談不攏，資方的應答和過往2年期間的調解、會前會都相同，對於勞方訴求寸步不讓，最後工會直接在協商會議上宣布今天下午4點開始罷工。

長榮航空勞資協商會議主持人由勞動部政務次長劉士豪擔任，長榮航空資方代表派出總經理孫嘉明為最高層級，勞方代表則由數位工會幹部出席。工會8項訴求中以「日支費調升和禁搭便車」為第1項協商議題，勞方強調這是所有會員最為在意的議題，故將其放在優先討論位置。

工會常務理事李瀅在協商會議開始時就強調，員工和長榮航空一起度過911事件、金融風暴等經營低潮，當時都配合了公司「共體時艱」，長榮航空屢屢獲獎，這都代表基層員工共同努力，長榮航空營業額節節上升，獲利卻沒有合理的分配讓員工感受到，訴求日支費調升、禁搭便車，8大訴求中，工會已經有所退讓，在沒有成本增加的考量下，長榮航空仍不採納各種方案。

總經理孫嘉明則反擊，近年的年終獎金都發到4個月，2006年到2008年期間營收結算都是虧損，公司仍發給年終獎金，且近年長榮航空員工平均薪資也是逐年調升。

長榮航空空服本部副協理馮美莉指出，長榮航空空服員的日支費起訖點是從空服員報到到報退以每小時90元計算，相較於華航是從飛機起飛到飛機降落計算，長榮時數較多，若以洛杉磯4天班來看，平均每位空服員可有5520元日支費，扣掉外站自理3餐，日支費每小時90元符合國際業界水準，長榮航空願意另編飛安服勤獎金，也可以針對每1個外站1個個檢討；工會也應該要說清楚，從90元調到150元的訴求，計算基礎是甚麼。

勞方認為，長榮航空沒有提出任何應對方案，講的都跟先前的討論一樣，沒有任何進步，長榮航空得獎都是基層員工辛勞累積，要讓基層有合理待遇的感受。工會代表一再地追問資方究竟有沒有調升日支費的打算，是否同意非工會的會員禁搭便車？

長榮航空人事室副協理許平回應，公司2016年開始到現在，平均員工薪資調薪調了3到5千元，公司很尊重工會對團協的訴求，但若用禁搭便車，沒有加入工會的就沒有，這會是「同工不同酬」，將影響團隊默契，有飛安上的疑慮。

勞資雙方在協商上毫無共識、交集，雙方幾乎是各說各話，最後在勞方要求短暫休息5分鐘後，勞方協商會議上宣布罷工從今天下午4點開始。

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