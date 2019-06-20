爆料登革熱疫情竟挨罰 網友轟支那高雄

2019-06-20 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕台南一名陳姓網友於2月在PTT爆料「高雄爆發今年首例登革熱疫情」，請大家多注意。高雄衛生局認為該網友的行為造成民眾不必要的恐慌，依社會秩序維護法送辦，處罰鍰5000元；對此，引起網友熱議，紛紛留言表示「支那高雄」、「支持上訴」。

台南一名陳姓網友在2月3日，高雄市政府未提出登革熱確診疫情警告前，就在PTT論壇上公開高雄已爆發今年首例登革熱確診疫情，還強調2月初就爆發是一個警訊，呼籲高雄市政府和民眾一同注意。但高雄市衛生局認為，陳姓網友在疫情未確認的情況下，就公開疫情爆發，引起民眾「不必要的恐慌」，將他依社會秩序維護法送辦，台南簡易庭認為陳姓網友的行為構成散布謠言，處罰鍰5000元。

陳姓網友在PTT喊冤，表示高雄市衛生局之後公開宣導的內容和他說完全一致，他並沒有造謠，他發文內容主要提醒高雄市政府不要輕忽疫情，他憤怒表示「韓導團隊是怎麼處理提出問題和善意提醒的人？如果把我處理掉了，登革熱就解決就算了，但之後有好好防疫嗎？」。他認為這是多麼悲哀，現在疫情爆發，竟然還送辦公開提醒的人，又不好好防疫，至今問題不但沒解決，還到處怪別人不給錢，並表示一定會再上訴。

此事引起網友熱議，紛紛留言表示「支那高雄」、「原來把提出問題的人解決掉就沒有問題」、「要等政府公告才能爆料的意思？」、「實在太誇張」、「說好的愛與包容呢？」

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