拍到了！1350人曬到頭皮發麻 只為了這張衛星照…

2019-06-19 23:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕有圖有真相！國立彰化高商1350位學生，今天（19日）上午頂著太大陽，站在操場繞著白色大型帆布排列而成的「FS7」（FORMOSAT-7福衛七號英文縮寫）字樣，拜天公作美之賜，由衛星「福衛5號」於白天11點1分飛越台灣上空時，成功取得影像，黑白與彩色照片今天深夜曝光，壯觀畫面十足吸睛，成功圓了今天大白天，千名彰商學生期待想上衛星照片的夢想。

拍攝計畫於今天白天舉行，由於影像取得的關係，白天尚不知道是否能夠完成這次任務，要等到晚間10點才知結果，所幸，皇天不負苦心人，科技部今晚公佈衛星影像，影像中清楚可見學生排列「FS7」字樣。

台美合作的衛星計畫「福衛7號」將於6月22日升空，為祝福福爾摩沙衛星7號順利發射，科技部、國家實驗研究院、國研院太空中心今同步在彰化、雲林兩縣舉辦「全民太空任務」，其中，彰商1350位學生集結操場，排出大型的「FS7」字樣，為了完成這項超級任務，千名學生結集在大操場，烈日當空，學生曬得頭皮發麻，也樂在其中，因為可以參與這歷史性一刻，還可上距離地面有720公里高的衛星影像，學生們相當興奮。

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