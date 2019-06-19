南庄景點是危橋！康濟吊橋整修 拚年底開放

2019-06-19 17:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉知名景點康濟吊橋，今年初更換鋼索時，意外發現基座連接鋼索的鋼鈑螺絲鬆脫，觀光局參山國家風景區封閉緊急封閉檢查，發現基座的設計及建材都藏危機，現已拆除吊橋棧道，由廠商提出修復計畫，預計7月發包動工，經土木技師審核、確認安全無虞後，最快年底才會對外開放。

橫跨中港溪及東河溪交會點的康濟吊橋於2009年底完工，總長154公尺，是連接十三間老街與南江村的重要通道，也是南庄知名景點，每逢假日總吸引許多遊客散步其中，遠眺山城溪谷美景。

參管處去年9月封閉吊橋，進行主鋼架、抗風鎖屆期更換工程，今年2月甫重新開放，3月又傳出基座連接鋼纜的鋼板鬆脫翹起，有立即性危險，參管處再度封橋總體檢，經台中市土木技師公會鑑定後，發現吊橋基座於建造時疑有設計疏失及疑似偷工減料情事。

參管處副處長廖錫標說，經初步調查，當時建造廠商設計基座與鋼索銜接角度不當，再加上使用建材不佳，導致鋼索更新後基座鋼板錨定螺栓鬆脫斷裂，5月時就先拆除木棧道減輕載重，後續將重建4處基座，新更換的鋼索則予以保留。

廖錫標說，當初建造及後續維修共4家設計、監造廠商都有責任，目前已完成協商，將由廠商於7月提出修復計畫並送交土木技師公會審查，通過後即進行修復工程，經費將由廠商全額負擔，預計最快將於年底完工，並經專家督導確認安全無虞，才會再對外開放，後續也將進一步釐清責任分屬，將向廠商求償。

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