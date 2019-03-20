螺栓鬆脫！南庄知名景點康濟吊橋緊急封橋

2019-03-20 17:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉公所旁的知名觀光景點康濟吊橋，昨天被民眾發現基座連接鋼纜的鋼板鬆脫翹起，危險景象讓人直呼猶如「玩命吊橋」，質疑維護工程草率；參山國家風景區管理處已將吊橋封閉，進行全面檢查及維修，暫無法評估重新開放期程。

參管處去年維修康濟吊橋靠南江村側的抗風基座及主鋼纜彈性，經過拉力測試合格後，才在今年2月恢復通行，但民眾昨天發現，用來連結鋼纜的基座鋼板竟掀起鬆脫，只剩一角勉強支撐，令人看了怵目驚心，網友直呼猶如「玩命吊橋」，質疑有關單位維護工程草率。

參管處說，這次損壞位置並未列入去年維修項目之中，而今早經結構技師會勘後，初判是靠十三間老街側的吊橋基座內，5根錨定螺栓使用年久，已鏽蝕斷裂才導致鋼板鬆脫，屬於舊有設施毀損。

目前參管處已將吊橋封閉，將先檢測其他3處基座錨定螺栓情況，後續擬在基座重新鑿鑽孔動，再將鋼棒打入1.2米深度內，但確切的工法及施工期程仍待專家技師評估後才能確定；南庄鄉公所則強調，會在安全無虞的前提下儘速搶通。

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