台灣好行獅山南庄線停駛 參山處短期免費接駁應急

2019-03-18 20:04

［記者鄭名翔／苗栗報導］新竹金牌客運承接交通部觀光局的台灣好行「獅山南庄線」，因不堪虧損於今年喊卡，但地方鄉親及遊客頻抱怨，該路線停駛後再無其他接駁車，衝擊新竹、苗栗兩縣觀光，立法委員陳超明國會辦公室今早舉辦協調會，將由參山國家風景區管理處於3月底調派中型巴士接駁獅山、南庄兩地遊客，維持至6月作為暫時配套措施。

參山國家風景區管理處副處長廖錫標表示，為因應台灣好行5701次獅山南庄線停駛後所造成的衝擊，正積極趕在3月30日推出短期免費接駁巴士，每日來回共8個班次往返南庄遊客中心及獅山遊客中心，營運維持到6月9日，作為暫時替代方案。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐指出，觀光局去年審議取消跨區域的台灣好行獅山南庄線，但卻未先知會地方政府及民意代表，導致後續服務中斷卻無相關因應配套，嚴重影響觀光效益。

邱俐俐說，協調會上初步決議由觀光局協助參山管理處的短期免費接駁方案，後續將拜訪金牌客運，了解業者營運的難處後，再與觀光局研議恢復補貼的可能性，期盼透過金牌客運路線延駛解決偏鄉觀光交通問題。

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