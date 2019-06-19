台灣「併校史」最遙遠距離 台科大、屏科大首度會談

2019-06-19 15:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國立台灣科技大學與國立屏東科技大學日前分別成立合併規劃小組，對「強強合併」充滿願景，今天兩校校長在屏科大首度進行會談，希望同屬技職體系的兩校能透過合併達成「1加1大於2」的效果。

「1加1大於2是合併規劃小組的首要任務！」屏科大校長戴昌賢指出，併校確實會面臨管理、地域等行政整合上等繁複問題，但初步會讓規劃小組先把精力放在思考兩校合併後的人力、技術與特色如何加乘發揮，近一步提升國際競爭力，如果把學校比喻為輪子，兩個學校就能變成一輛腳踏車，效率會大幅提高，這是過去台灣在處理併校時較少見的創新思維。

台科大校長廖慶榮也強調，台科大、屏科大各有理工、農業的強項與特色，兩校能夠互補是推動併校最主要的目的，會談過程兩校校長都有共識，「合校不是考慮目前學校能做什麼，而是合校後兩校能共同做什麼事。」

目前兩校在學學生均約1.1萬人，台科大碩博士約佔40.4%、屏科大碩博士約佔12.6%，台科大的專任教師499人、兼任教師405人，屏科大則有411位專任教師及兼任教師173人，有別於過去的併校案例，多由教育部指導，這次台科大與屏科大主動提出合併構想，備受各界關注。

由於兩校距離長達366公里，堪稱是目前台灣大專院校「併校史」上最遙遠的距離，兩校校長也指出，過去兩校一南一北少有交流機會，明天將有首場學生座談會，接下來也會「包遊覽車」讓兩校學生透過交流，增進彼此的認識來促成併校的目標。

至於相關併校期程，及學生們關心的入學分數、未來出入及合併後跨校上課等問題，兩校校長也表示，目前談這個還太早，希望先從彼此認識做起，多方聆聽學生、教職員、校友等意見。

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