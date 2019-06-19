中興新村臭豆腐店中毒事件 受害者質疑官商勾結

2019-06-19 16:11

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣中興新村知名臭豆腐店集體食物中毒事件，受害者19日至縣府陳情，指縣府衛生局沒有馬上採集檢體，事後的檢驗報告也都沒有公開、透明，且消保官未站在消費者立場處理該案，尤其案發至今已逾50天，面對此一中毒人數達189人嚴重食安事件，受害者大多設籍南投，卻未見縣政官員出面探視、慰問及協助，質疑縣府失職、失能，並要求縣府政風處成立專案小組，調查是否有官商勾結。

對此，縣府澄清表示，衛生局於4月28日接獲醫院通報，立即派員了解及採集檢體送驗，並請醫院妥為照顧受害者，調查報告一出來，研判屬沙門氏桿菌中毒，也馬上移請檢方偵辦，處理過程均有發布新聞對外說明，何來不公開、透明及官商勾結？

消保官許麗貞指出，身為消保官，她第一時間即站在消費者立場，前往該店了解業者如何善後？絕沒有站在業者立場處理該案情事，目前受害者已提出申訴，將安排雙方下週進行調解。

發生於今年4月底的中興新村知名臭豆腐店集體食物中毒事件，受害者組成自救會，林姓自救會長等3人今代表受害者至縣府陳情指出，據附近店家陳述，檢體採集當天衛生局人員下午5點即到場，但沒有進行採檢動作，導致採不到檢體，而事後的檢驗報告也都沒有公開、透明，令人質疑衛生局失職、甚至有官商勾結之嫌。

另外，消保官未站在消費者立場處理本案，反而處處幫業者，5月26日調查結果公布後2天，消保官甚至陪同業者要求平日幫忙臭豆腐業者的豆花店小妹要負責理賠。而案發迄今，業者無處理誠意，受害者求助無門，即便組織自救會抗議，但仍不見任何縣政府人員出面協助，也未見縣政官員探視或慰問。

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