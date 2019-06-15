要真相要道歉！中興新村臭豆腐店食物中毒受害人連署抗議

2019-06-15 16:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣中興新村知名臭豆腐店今年4月底爆發食物中毒事件，高達189位消費者受害，不滿業者至今未公開道歉與賠償，今天下午有50多位受害者到店前連署抗議，要求業者7月15日前善意回應，否則不排除提起團體訴訟，但業者並未出面，記者致電詢問其意見，電話也均未接聽。

網路知名的中興新村臭豆腐店，4月27日至28日間爆發消費者上吐下瀉，嚴重甚至發高燒等症狀，醫院通報南投縣政府衛生局展開調查，高達189人受害，由於當天店家食物已經售完，衛生局透過採集病患檢體及流行病學輔助，確認是沙門氏桿菌釀禍，將業者函送南投地檢署偵辦，臭豆腐店也停業至8月底。

事發至今逾1個半月，受害者不滿業者沒有公開道歉及賠償，串連成立自救會，今天下午1點左右有50多人齊聚店前連署抗議，眾人高呼「要真相、要道歉」，更疾呼政府要重視食安問題。

自救會正式提出要求：業者須自行拍攝道歉影片，放在官方粉絲團，承諾改善環境與重視食材衛生，避免再發生食物中毒事件；除了業者承諾賠償紅包600元與受害者看診醫療費，因食物中毒而請假民眾，以日薪1200元按天數賠償，民眾自費看中醫部分，業者也應協調受理。不過業者並未出面，自救會透過當地里長代轉連署書，7月15日前若未有善意回應，不排除對業者提起團體訴訟。

連署發起人之一的鄭姓民眾說，已正式向南投縣政府消保官投訴，19日也會赴縣府向消保官詢問處理進度，別讓申訴案石沉大海，民眾消費權益無法保障。

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