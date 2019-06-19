我沒跑！中興新村知名臭豆腐店業者出面 澄清出事落跑傳言

2019-06-19 09:10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣中興新村知名臭豆腐店4月底爆發集體食物中毒事件，56位受害消費者上週六前往停業中的臭豆腐店連署抗議，前天則有網友PO文指業者已將生產器具搬空並拆掉鐵皮店鋪，難道是想落跑？業者今天出面澄清是依衛生局要求改善環境衛生，事發1個多月來以28萬多元和75位消費者達成賠償和解，業者也公開鞠躬道歉，有絕對誠意與連署的56位民眾和解，讓事件圓滿落幕。

南投市中興新村光明市場內的網路人氣臭豆腐店，4月27、28日爆發消費者集體食物中毒案，經縣府衛生局證實是沙門氏桿菌釀禍，統計有189位民眾出現上吐下瀉，嚴重甚至發高燒、住院，業者依衛生局要求目前停業中。

上週六下午有56位受害消費者不滿業者未公開道歉，也無誠意賠償，展開連署自救，提出除了賠償醫藥費、外加每人紅包600元的原賠償方案，並在網路公開道歉，若消費者因食物中毒請假影響工作、收入，業者也要以每天1200元賠償，要求業者在7月15日前有善意回應。

前天有網友在臉書PO出臭豆腐店的瓦斯、鍋子、冰箱等生產工具已經搬走，昨天鐵皮搭建的店鋪也被拆掉，質疑難道是想落跑，受害消費者得知後相當憤慨。

在沈寂1個多月後，吳姓老板與老板娘今天終於決定面對鏡頭開誠佈公，他們表示這1個多月來已經花了28萬多元，與75位消費者完成賠償達成和解，並依照衛生局的要求持續停業和改善環境衛生，拆掉原本的店鋪並不是要落跑走人。

上週六有56位消費者連署抗議業者神隱，老板澄清不是不願意出面，而是早已和其他消費者約好時間協調理賠事宜，接受自救會要求公開道歉，以及證明請假影響工作的理賠方式，也透過鏡頭向所有消費者鞠躬道歉，未來也有絕對誠意與其他消費者解決理賠問題。

自救會成員則表示，目前仍按原訂計畫請縣府消保官協助討回公道，若協調不成，就要走向團體訴訟。

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