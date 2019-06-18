臭豆腐店爆集體中毒後悄悄搬空 自救會將請消保官協助討公道

2019-06-18 19:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中興新村知名臭豆腐店，發生集體食物中毒案，受害消費者組自救會上週六才連署提訴求，店家卻在隔日搬家清空，自救會決定請縣府消保官協助討公道，消保官將請受害消費者提出申訴，再找業者與申訴消費者召開協調會，萬一協調不成，就要走向團體訴訟。

中興新村一家知名臭豆腐店，4月底爆發消費者集體食物中毒，經衛生局調查人數達180多名，上月中旬衛生局公布檢驗結果研判沙門氏菌是禍首。業者不久即在臉書粉絲頁PO聲明書，提出醫療費補貼和600元撫慰金等賠償辦法。

惟業者在發了部分賠償金就表示沒錢了，要再向銀行貸款，並告知本月中旬貸款會下來，受害消費者組自救會，並在上週六在光明市場停車場讓大家連署，要求業者在原賠償方案外，再增加自錄道歉影片PO在臉書，並對生病請假被扣薪水的消費者，能給予一天1200元的補貼。

受害消費者才剛串連，隔日晚間店家將搬空店內設施，有民眾表示，房東不再租給該店家，且要拆除鐵皮屋，業者搬家但未告知消費者，讓很多人傻眼。

自救會成員「丹丹」表示，大家都已知道業者搬走，但不影響大家求償的腳步，將請縣府消保官協助討回公道。

縣府消保官許麗貞表示，會請自救會成員填寫消費者申訴表，統計申訴人數後，若人數多就會開協調會，要求業者出面與申消費者協調。萬一業者無法與申訴的消費者達成協議，消費者下一步就可提集體訴訟。

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